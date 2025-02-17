ترامب: قد ألتقي ببوتين قريبا جدا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إنه يعتقد بأنه قد يلتقي “قريبا جدا” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وزعم ترامب لصحفيين إنه يعمل بجد لتحقيق السلام، معبرا عن اعتقاده بأن بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريدان وقف القتال.

وجاءت تعليقات ترامب في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات أولية في السعودية في الأيام المقبلة.

وكان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد قال إنه سيتوجه إلى السعودية من أجمل بحث القمة مع روسيا الهادفة لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا.

وأوضح ويتكوف: “سأتوجه إلى السعودية مساء اليوم (الأحد) رفقة مايك والتز (مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب) من أجل بحث القمة مع روسيا. آمل أن نحقق تقدما في محادثاتنا بشأن روسيا وأوكرانيا”.

المصدر: مواقع