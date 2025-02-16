الأهالي يدخلون إلى بلدة حولا جنوبي لبنان والاحتلال يواصل خروقاته لوقف اطلاق النار

دخل مراسل المنار إلى بلدة حولا جنوبي لبنان، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث عاين الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابه منها.

ووثق مراسل المنار أول دخول شعبي إلى البلدة، دون انتظار أي قرار رسمي، ودون أي توجيهات مسبقة، حيث تجاوز الأهالي حواجز الجيش اللبناني، وتخطوا كل السواتر الترابية وأعمال التجريف التي نفذتها جرافات الاحتلال الإسرائيلي، ودخلوا من المدخل الغربي إلى وسط بلدة حولا.

وعلى صعيد الخروقات الإسرائيلية، وعلى عكس المشهد في بلدة حولا ودخول الأهالي إليها، شهدت القرى الحدودية في القطاع الأوسط، وتحديدًا بلدات مارون الراس، يارون، وأطراف عيترون، المزيد من الخروقات الصهيونية خلال ساعات النهار.

وتحديدًا عند الأطراف الغربية لبلدة مارون الراس، حيث تقع ساحة الحسينية، سُجلت تحركات لقوات الاحتلال. في هذه المنطقة، كان هناك طريق ترابي قُطع خلاله تقدم القوات الصهيونية يوم الأحد الأول الذي شهد توجه الأهالي نحو بلدة مارون الراس. والمستجد في الأمر أن العدو الصهيوني يعمل حاليًا على إعادة ترميم السواتر الترابية الموجودة عند هذه النقطة، باتجاه جنوب البلدة.

وخلال الأيام الماضية، تقدمت قوات العدو باتجاه الأطراف الشمالية لمارون الراس، وتحديدًا إلى الطريق العام، حيث قامت بعمليات تجريف في المنطقة. ومنذ يوم أمس وخلال ساعات هذا اليوم، عاد الاحتلال إلى الأطراف الغربية للبلدة، بالقرب من وسطها، ليباشر أعمال ترميم السواتر الترابية وسط عمليات تجريف مكثفة. وتحديدًا في الأطراف الغربية والجنوبية الغربية لمارون الراس، حيث تتحرك قوات العدو الصهيوني انطلاقًا من هذه النقطة باتجاه منطقة الحدود مع فلسطين المحتلة.

أما عند أطراف بلدة عيترون، وتحديدًا عند مرتفع “جل الدير”، فقد عمل جيش العدو الصهيوني منذ ساعات الصباح على رفع سواتر ترابية جديدة، كما تمركزت دبابتا “ميركافا” عند أعلى الساتر الترابي هناك. إضافةً إلى ذلك، وخلال الأيام الماضية، قامت قوات الاحتلال بنقل مكعبات إسمنتية إلى المرتفع، فضلًا عن نصب أعمدة رصد وتجسس في تلك المنطقة.

وفيما يتعلق بالوضع في قرى القطاع الأوسط، فقد لوحظ غياب حركة قوات العدو الصهيوني عن أطراف بلدة يارون هذا النهار حتى اللحظة، وذلك بعد أن شهدت البلدة عمليتي تفجير خلال الساعات الماضية، وتحديدًا في أولى ساعات مساء يوم أمس.

أما في المنطقة الحدودية للقطاع الشرقي، فقد رُصد اليوم تحرك لدبابات العدو الصهيوني في محيط بلدة كفرجوبة، شمال بلدة كفرشوبا، وتحديدًا بالقرب من الخزان. كما قامت جرافة تابعة للعدو بتنفيذ عمليات تجريف في منطقة السدانة.

المصدر: موقع المنار