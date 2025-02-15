سلام من بعبدا: حرية التعبير مصانة ونرفض الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وعلى القوى الامنية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بعد زيارته رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا السبت ان حرية التعبير مصانة بالدستور، وشدد على ” رفض الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وعلى القوى الامنية “.

وأشار سلام الى “ضرورة التشدد في تطبيق القانون ومحاكمة كل من أساء للقوى الأمنية وسنستمر بحشد كل الدعم الديبلوماسي والسياسي لانسحاب اسرائيل”، ولفت الى أن “اليونيفيل عامل استقرار في الجنوب ونحن بحاجة لها والاعتداء عليها جريمة بحق لبنان ومَن يظن ان ما حصل يسرّع الإنسحاب الإسرائيلي فهو مخطئ”.

وشدد سلام على أن “سلامة أمن مطار بيروت فوق كل اعتبار ولن نتسامح في مسألة الإخلال بأمنه”، وقال “نتواصل مع السلطات الإيرانية بشأن الطائرة الإيرانية لتأمين عودة اللبنانيين الى بيروت”، وتابع “عرضنا إرسال طائرتين من شركة طيران الشرق الأوسط لإعادة اللبنانيين من طهران وفي حال تعذر تنفيذ هذه الخطوة، تعهدت الدولة اللبنانية بتأمين عودتهم على نفقتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام