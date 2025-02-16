مدير هيئة الطيران المدني فادي الحسن لاندبندنت عراقية: جميع الرحلات العراقية الى لبنان تصل بانتظام ولا صحة لمنع اي رحلة متوجهة الى مطار رفيق الحريري – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 15:50

مدير هيئة الطيران المدني فادي الحسن لاندبندنت عراقية: جميع الرحلات العراقية الى لبنان تصل بانتظام ولا صحة لمنع اي رحلة متوجهة الى مطار رفيق الحريري

منذ 33 mins 16 February، 2025
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