حزب الله يدعو للمشاركة في الاعتصام الشعبي اليوم عند الساعة الرابعة عصرا على طريق المطار القديم تحت جسر الكوكودي «استنكاراً للتدخل الإسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية» – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 15:16

حزب الله يدعو للمشاركة في الاعتصام الشعبي اليوم عند الساعة الرابعة عصرا على طريق المطار القديم تحت جسر الكوكودي «استنكاراً للتدخل الإسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية»

منذ 49 mins 15 February، 2025
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