فانس تعليقاً على إلغاء انتخابات رومانيا: زعماء أوروبا يقوضون القيم الديمقراطية

اتّهم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الزعماء الأوروبيين، “بتقويض القيم الديمقراطية”، مشيراً إلى محاولات تنظيم خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً إلى قرار رومانيا بإلغاء الانتخابات الرئاسية.

وفي حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أشار المسؤول الأعلى في إدارة دونالد ترامب، إلى قرار قضائي “مثير للجدل” بإلغاء التصويت الروماني، مستشهداً بالتدخل الخارجي، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبرغ”.

واعترض فانس على الاتهامات بشأن “التدخل الروسي في الانتخابات الأوروبية”، قائلاً إنّه إذا كان من الممكن المساس بالديمقراطية من خلال بضع مئات الآلاف من الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنّ “المعايير ليست قوية في المقام الأول”.

واعتبر أنّ قرار إلغاء الانتخابات “اتّخذ على أساس شكوك ضعيفة لوكالة استخباراتية”، مندداً “بالضغوط الهائلة” التي سلطت على رومانيا من قبل “جيرانها القاريين”.

وقال فانس في العاصمة البافارية “عندما أنظر إلى أوروبا اليوم، ليس من الواضح ما حدث لبعض المنتصرين في الحرب الباردة”.

وفي السياق، صرّح بأنّ إدارة ترامب “ستكافح من أجل الدفاع عن حرية التعبير”.

وفيما كان من المتوقع أن يركز على مبادرة ترامب بشأن النزاع في أوكرانيا، فاجأ فانس الحضور بتخصيص الجزء الأكبر من خطابه لانتقاد الدول الأوروبية بسبب ما اعتبره “تراجعاً في حرية التعبير”.

يُذكر أنّ المحكمة الدستورية في رومانيا، ألغت الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في إثر مزاعم عن تدخل روسي، بعدما فاز مرشح أقصى اليمين، غير المعروف كثيراً، كالين جورجيسكو من الدورة الأولى.

من جهته، اعتبر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنّ انتقادات نائب الرئيس الأميركي “غير مقبولة”.

وقال بيستوريوس: “إذا فهمته بشكل صحيح، فهو يقارن الأوضاع في أجزاء معينة من أوروبا بتلك الموجودة في مناطق سلطوية.. وهذا غير مقبول”.

المصدر: مواقع اخبارية