الشيخ الرفاعي: عهدنا للسيد نصر الله ان نبقى على عهده ونحفظ وصيته ونتمسك بالوحدة الإسلامية

أعلن الشيخ مؤمن الرفاعي في بيان له الجمعة أنه “شارك بدعوة من اللجنة الإعلامية لمراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا لمراسم التشييع في المركز الثقافي لبلدية الغبيري”.

وقال الرفاعي في بيان له الجمعة إن “يوم تشييع السيدين الشهيدين العظيمين سيكون يوم استفتاء عالمي على مستوى الأمة باعتبار الحضور الدولي الذي سيجتمع لوداع القائدين العظيمين”، وأضاف ان “السيد حسن نصرالله لم يكن في يوم من الأيام ابن الضاحية أو ابن الجنوب أو ابن الحزب أو ابن مذهبه وحسب، بل كان الأب الوطني للبنان وابن العروبة وابن الإسلام، بل كان صمام الأمان للطوائف والمذاهب والقوميات على امتداد المنطقة ولعكار كان دائما اليد الكريمة والعين العطوفة والصادق الأمين”.

واضاف الشيخ الرفاعي “لذلك نحن في يوم التشييع سنأتي من كل حدب وصوب من كل عكار لنتبارك بالمشاركة بتوديع سيدنا”، وتابع “عهدنا له ولصفيه أننا سنبقى على عهده ونهجه نحفظ وصيته ونتمسك بالوحدة الإسلامية والعيش المشترك وبثقافة المقاومة عنوان عز هذه الأمة وكرامتها وسر انتصاراتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام