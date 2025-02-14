نواف سلام استنكر الاعتداء على اليونيفيل

اتصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو، مستنكرا “الإعتداء الإجرامي على آليات وعناصر اليونيفيل”.

واعرب سلام في بيان له الجمعة عن “تقدير لبنان للدور الذي قامت وتقوم به القوات الدولية في الجنوب”، وأكد أنه “طلب من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديد هوية المعتدين والعمل على توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى”.

يذكر انه تم إحراق سيارة لقوات اليونيفيل على طريق مطار بيروت الدولي، وذلك جراء الاحتجاج الذي نفذته بعض العناصر غير المنضبطة التي تشير المعلومات انها تنفذ مخطط مشبوه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام