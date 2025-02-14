الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة كما يتوقع تساقط امطار متفرقة يرافقها برق ورعد خاصة في الداخل وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة حتى يوم الاحد حيث تعود للانخفاض ويتحول الى متقلب مع أمطار متفرقة. تحذير من تشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و19 في بيروت وبين 8 و19 لطرابلس، في زحلة بين 3 و13 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل، مع بقاء الأجواء الباردة ليلا، كما تنخفض نسبة الرطوبة. نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو 1200متر، خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تبقى الرطوبة منخفضة تنشط الرياح أحيانا،. يبقى خطر تكون الجليد على المرتفعات التي تعلو 1400 متر، خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة كما يتوقع تساقط امطار متفرقة يرافقها برق ورعد خاصة في الداخل وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الإثنين:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة تتكاثف الغيوم خلال النهار ويتحول الطقس الى ممطر بدءا من بعد الظهر مع احتمال برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة، في الداخل من 4 الى 11 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 70 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج .

– حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام