ترامب: سنزيد المبيعات العسكرية لنيودلهي وسنبيعها مقاتلات “أف-35”

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر الجمعة، أنّ واشنطن “ستزيد المبيعات العسكرية للهند بمليارات الدولارات”، معقباً أنّ “الولايات المتحدة ستزوّد الهند في نهاية المطاف بمقاتلات شبح من طراز أف-35”.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك جمعه مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إنّ واشنطن ستبيع نيودلهي مقاتلات من طراز “أف-35″، لتصبح الهند بذلك واحدة من الدول القليلة التي تمتلك هذه الطائرات فائقة التطوّر.

وفي سياقٍ مُنفصل، لفت ترامب إلى أنّ الطرفين اتفقا على بدء محادثات لمعالجة “التفاوتات المزمنة” في الميزان التجاري بين البلدين.

وقال الرئيس الأميركي إننا “سنبدأ مفاوضات لمعالجة التفاوتات المزمنة التي كانت تنبغي معالجتها على مدى السنوات الأربع الماضية”.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الهندي أنّ بلاده تسعى للتوصّل “قريباً جداً” إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يكون “مفيداً لكلا الطرفين”.

وقال مودي “من أجل ضمان أمن الطاقة في الهند، سنركّز على التجارة في النفط والغاز”، مشيراً إلى أنّ “الاستثمار في البنى التحتية للطاقة سيزداد، وكذلك في مجال الطاقة النووية”.

ووجه مودي دعوةً للرئيس ترامب لزيارة الهند.

ترامب: طريق إنهاء الأزمة في أوكرانيا لا يزال طويلاً

ووصف الرئيس الأميركي، المحادثة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بـ”الـرائعة”، مشيراً إلى أنّ هناك “طريقاً طويلاً” أمام إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأعلن ترامب عن أنّه سيلتقي الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، في محاولةٍ لخفض التصعيد، مشيراً إلى أنّه يمكن لبكين المساعدة في وقف الحرب في أوكرانيا.

ودعا ترامب إلى إنهاء المناوشات عند الحدود بين الهند والصين.

وأجرى الرئيسان الروسي والأميركي، اتصالاً هاتفياً مطوّلاً، الأربعاء الماضي، للمرّة الأولى من تولى ترامب منصبه، اتفقا فيه على بدء إجراء المفاوضات من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.

المصدر: مواقع اخبارية