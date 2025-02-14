سموتريتش يهدد الفلسطينيين في الضفة بمصير مماثل لمصير غزة: فليعلم السكان العرب في الضفة ستصبح طولكرم وجنين ونابلس مثل جباليا والشجاعية وستصبح طوباس ورام الله مثل رفح وخانيونس غير قابلة للسكن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 03:50

سموتريتش يهدد الفلسطينيين في الضفة بمصير مماثل لمصير غزة: فليعلم السكان العرب في الضفة ستصبح طولكرم وجنين ونابلس مثل جباليا والشجاعية وستصبح طوباس ورام الله مثل رفح وخانيونس غير قابلة للسكن

منذ 1 ساعة 14 February، 2025
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