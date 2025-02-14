واشنطن بوست عن مسؤولين “إسرائيليين”: تأثير الضربة ضد البرنامج النووي الإيراني قد تستمر لمدة عام أو أكثر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 03:50

واشنطن بوست عن مسؤولين “إسرائيليين”: تأثير الضربة ضد البرنامج النووي الإيراني قد تستمر لمدة عام أو أكثر

منذ 1 ساعة 14 February، 2025
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