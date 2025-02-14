ترامب: الطريق التجاري سيمتد من الهند إلى “إسرائيل” فإيطاليا ثم الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 02:18

ترامب: الطريق التجاري سيمتد من الهند إلى “إسرائيل” فإيطاليا ثم الولايات المتحدة

منذ 51 mins 14 February، 2025
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