الطيران الحربي المعادي نفذ ٣ غارات مستهدفاً المنطقة بين ياطر وزبقين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 00:46

الطيران الحربي المعادي نفذ ٣ غارات مستهدفاً المنطقة بين ياطر وزبقين

منذ 1 ساعة 13 February، 2025
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