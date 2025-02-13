القيادي في حماس أسامة حمدان: سنمضي في تسليم الأسرى سواء يوم السبت أو في أي يوم آخر,مستعدون لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة الاثنين المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 23:14

القيادي في حماس أسامة حمدان: سنمضي في تسليم الأسرى سواء يوم السبت أو في أي يوم آخر,مستعدون لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة الاثنين المقبل

منذ 18 mins 13 February، 2025
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