القيادي في حماس أسامة حمدان: ضغط الوسطاء أفضى إلى إعادة تثبيت الالتزام بما نص عليه اتفاق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 23:14

القيادي في حماس أسامة حمدان: ضغط الوسطاء أفضى إلى إعادة تثبيت الالتزام بما نص عليه اتفاق غزة

منذ 19 mins 13 February، 2025
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