الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو أكد التزام الولايات المتحدة باستقلال أوكرانيا واستقرارها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 23:14

الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو أكد التزام الولايات المتحدة باستقلال أوكرانيا واستقرارها

منذ 37 mins 13 February، 2025
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