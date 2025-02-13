حزب الله سلم الرؤساء الثلاثة دعوات للمشاركة بتشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 18:38

حزب الله سلم الرؤساء الثلاثة دعوات للمشاركة بتشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين

منذ 1 ساعة 13 February، 2025
رعد زار نواف سلام
لبنان

زار وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الخميس رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، حيث سلمه دعوة للمشاركة في تشييع سيد شهداء الامة القائد الاستثنائي الشهيد السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي الشهيد هاشم صفي الدين.

وفي وقت سابق الخميس، سلّم النائب رعد على رأس وفد من حزب الله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعوة للمشاركة بتشييع السيدين نصر الله وصفي الدين.

وللغاية نفسها زار وفد من حزب الله برئاسة النائب رعد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

كما زار وفد من الحزب برئاسة النائب حسين الحاج حسن الرئيس ميشال عون وسلمه دعوة للمشاركة بتشييع للسيدين نصر الله وصفي الدين.

عون استقبل الحاج حسن

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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