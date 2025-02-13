“تجمع العلماء”: لتضمين البيان الوزاري حق لبنان في الدفاع عن نفسه بوجه الانتهاكات الصهيونية

أشار “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الخميس الى أن “الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تتوارى خلف تصريحات دبلوماسية في تمرير مؤامرة على المنطقة بل إنها مع الرئيس دونالد ترامب باتت تمارس ذلك بأسلوب فاضح وفج ويخلو من أي مواربة”. وتابع ان “ذلك يهدف لتحقيق مطامع العدو الصهيوني بإسرائيل الكبرى وهو يظن أن محور المقاومة قد هزم وأنه يستطيع تمرير ما يريد”.

وقال التجمع “اليوم نسمع أن العدو الصهيوني قد حصل على موافقة أمريكية بالبقاء بخمس نقاط حاكمة في الجنوب اللبناني لن ينسحب منها، ليصبح مصيرها كمصير تلال كفرشوبا ومزارع شبعا والجزء اللبناني من قرية الغجر”، ولفت الى ان “هذا الأمر يفرض على الحكومة اللبنانية الجديدة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها والتأكيد على الانسحاب الكامل من لبنان إلى ما بعد الحدود المعترف بها دوليا وأن بقاء أي جزء محتل من قبل العدو الصهيوني يعتبر خرقا للاتفاق 1701 يعطي للبنان الحق في استرجاع أرضه بكل الوسائل المتاحة وعلى رأسها المقاومة، بعد فشل كل الحلول الدبلوماسية”.

وطالب التجمع “الحكومة بأن يكون البيان الوزاري واضحا لا ان يحتوي على صيغ فضفاضة تعتبر ضعفا يستغلها العدو الصهيوني للبقاء محتلا لأرضنا ونحن تعودنا من خلال تاريخ طويل من الصراع معه أنه لا يفهم سوى لغة القوة”، وأعلن أن “أي تمديد لوقف إطلاق النار ولو لساعة واحدة بعد الثامن عشر من شهر شباط، يعتبر انتهاكا للقرار 1701 يعطي للدولة اللبنانية الحق بالتعامل مع هذا الخرق بكل الوسائل الممكنة والوسيلة الوحيدة التي أثبتت نجاحها من خلال تجاربنا على مدى طويل من الزمن هي ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي يجب أن تُفَّعل”.

كما طالب التجمع “لجنة صياغة البيان الوزاري بالإسراع في إنجازه لانطلاق مسيرة العمل وأن يكون على رأس الأولويات إعادة بناء ما دمرته الحرب وإرجاع ودائع اللبنانيين لهم والتي سرقتها البنوك بالتواطؤ مع السلطة الحاكمة في الفترة الماضية”، مؤكدا “ضرورة تضمن البيان الوزاري حق لبنان في الدفاع عن نفسه في وجه الانتهاكات الصهيونية بكل الوسائل المتاحة، وعلى رأسها المقاومة بأشكالها المختلفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام