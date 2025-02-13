كتلة الوفاء للمقاومة تزور الرؤساء الثلاثة و تسلمهم دعوة لحضور تشييع الشهيدين السيدين

جال وفد من كتلة “الوفاء للمقاومة” برئاسة النائب محمد رعد والنواب وإبراهيم الموسوي امين شري وعلي عمار لتسليم دعوة للمشاركة في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله

والسيد هاشم صفي الدين في الثالث والعشرين من شباط الجاري.

حيث زار الوفد رئيس الجمهورية جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا،كما وزار الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة،أيضا زار الوفد رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي .

يشيع حزب الله سيد شهداء الأمة، السيد حسن نصرالله، والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين يوم الأحد في 23 شباط.