قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 04:12

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب شرق نابلس

منذ 1 ساعة 12 February، 2025
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