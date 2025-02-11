الدفاع الروسية: إصابة منشآت لقطاع الغاز والطاقة الأوكراني وتحرير بلدة جديدة في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الثلاثاء عن استهداف ناجح لمنشآت بقطاع الغاز والطاقة ومطارات ومواقع عسكرية أخرى في أوكرانيا. وأكدت قيام قواتها بتحرير بلدة جديدة في دونيتسك.

وقال البيان “شنت القوات الروسية ضربة جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الأرض والجو والبحر، إضافة إلى طائرات مسيرة قتالية، مما أدى إلى إصابة منشآت في قطاع الغاز والطاقة تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وكذلك بنية تحتية لمطارات عسكرية وأماكن لتخزين الطائرات المسيرة القتالية وإعدادها للاستخدام”.

وأضاف البيان أن “مجموعة قوات الوسط الروسية حررت بلدة ياسنوفويه في دونيتسك”، وتابع أن “العدو فقد في منطقة مسؤولية مجموعة الوسط نحو 505 جنود خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الخسائر البشرية الأوكرانية خلال آخر 24 ساعة إلى نحة 1160 جنديا”، ولفت الى ان “العدو فقد نحو 20 عسكريا في محور خاركوف على يد مجموعة قوات الشمال”.

وأشار البيان الى ان “تشكيلات مجموعة قوات الغرب الروسية حسنّت وضعها التكتيكي وألحقت بالقوات والمعدات المعادية في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك خسائر وصلت إلى نحو 215 جنديا”، وتابع “سيطرت تشكيلات مجموعة قوات الجنوب على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 210 عسكريين”، واضاف “واصلت تشكيلات مجموعة قوات الشرق تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بتشكيلات القوات الأوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، والتي فقدت هناك نحو 155 عسكريا”.

ولفت البيان الى ان “قوات دنيبر استهدفت قوات ومعدات معادية في زابوروجيه وخيرسون، وبلغت خسائر العدو نحو 55 جنديا”، وأكد “إصابة تجمعات للقوات والمعدات المعادية في 137 منطقة، وتدمير 3 قنابل جوية موجهة Hammer فرنسية الصنع وقذيفة من راجمة الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع، إضافة 128 طائرة مسيّرة”.

المصدر: روسيا اليوم