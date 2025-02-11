اندلاع اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم نورشمس شرق طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 20:30

اندلاع اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم نورشمس شرق طولكرم

منذ 36 mins 11 February، 2025
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