إعلام العدو : الكابينت يتبنى مخطط ترامب الداعي لإعادة تحديد قواعد مراحل اتفاق التبادل وإفراغ غزة من السكان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 11 2025 - 18:58

إعلام العدو : الكابينت يتبنى مخطط ترامب الداعي لإعادة تحديد قواعد مراحل اتفاق التبادل وإفراغ غزة من السكان

منذ 1 ساعة 11 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة