الرئيس نبيه بري: دعوة نتنياهو لاقامة دولة فلسطينية على الاراضي السعودية هي عدوان مبيت وصريح يستهدف سيادة المملكة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 12:48

الرئيس نبيه بري: دعوة نتنياهو لاقامة دولة فلسطينية على الاراضي السعودية هي عدوان مبيت وصريح يستهدف سيادة المملكة

منذ 15 mins 11 February، 2025
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