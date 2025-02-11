السيد الحوثي: هروب “المارينز” من صنعاء يعني فشل المشروع الأميركي في السيطرة على اليمن

أكد قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن “النعمة عظيمة على شعبنا العزيز في تحرره من الهيمنة والسيطرة الأمريكية لأن هروب المارينز الأمريكي من صنعاء يعني فشل المشروع الأميركي في السيطرة على بلدنا”.

كلام السيد الحوثي جاء الثلاثاء في كلمة له بمناسبة ذكرى “هروب المارينز الأمريكي” من العاصمة صنعاء.

وقال السيد الحوثي إن “تواجد الأمريكيين في صنعاء كان في موقع الآمر الناهي المسيطر النافذ الذي يصغي له كل المسؤولين في الصف الأول”، وأوضح أن “برنامج الأمريكيين كان بأن يتجهوا ببلدنا إلى حافة الانهيار في كل المجالات، فالأمريكيون استثمروا في الأزمات السياسية في اليمن وعملوا على تأزيمها أكثر وأكثر وعملوا على انهيار القوة العسكرية لبلده وأنهم عززوا سيطرتهم العسكرية من خلال القواعد”، واضاف انه “لو استمر التواجد الأمريكي في صنعاء لكانت قواعدهم قد انتشرت في كل المواقع الاستراتيجية في اليمن”.

وبارك السيد الحوثي “للشعب اليمني المسلم العزيز الانتصار العظيم بالهروب المذل للمارينز الأمريكي من صنعاء”، وشدد على أن “هروب المارينز الأمريكي من صنعاء نعمة كبيرة من الله ونصرا عظيما وإنجازا كبيرا للشعب اليمني فهروب المارينز من صنعاء فشل للمشروع الأمريكي في السيطرة التامة على بلدنا بكل ما يترتب عليها من نتائج”.

ولفت السيد الحوثي الى ان “هروب المارينز الأمريكي من صنعاء كان ثمرة كبيرة ومهمة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر”، وأكد ان “الخلاص من الهيمنة الأمريكية والسيطرة الأمريكية حفظ لشعبنا العزيز كرامته الإنسانية لأنه لا يمكن لأي شعب في كل الدنيا أن يكون حرا في الوقت الذي تسيطر أمريكا عليه في كل شؤونه ولذلك فالخلاص من الهيمنة الأمريكية حفظ لشعبنا العزيز كرامته الإنسانية وحريته واستقلاله وحفظ له أيضا لشعبنا عزته الإيمانية”، وأضاف أنه “لا يمكن أبدا أن تجتمع العزة الإيمانية لشعب مسلم مع سيطرة الأمريكيين عليه وتدخلهم في كل شؤونه ومساعيهم لطمس هويته”.

وتابع السيد الحوثي “لا يليق بشعبنا العزيز أن يكون في صنعاء حفنة من المجرمين الأمريكيين بكل ما هم عليه من كفر وإجرام وحقد وفسق وفجور فشعبنا العزيز الذي هو أكثر الشعوب محافظة على القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية حتى في أعرافه وعاداته وتقاليده”، لافتا إلى أن “الأميركيين يتبنون الشذوذ الجنسي والمفاسد الأخلاقية ويسعون للترويج لها ويجعلون ذلك من أولوياتهم العملية في أي بلد يسيطرون عليه”.

يذكر أن اليمن يحتفل في 11 فبراير/شباط من كل سنة بذكرى “ثورة 11 فبراير” وهروب القوات االأمريكية لا سيما المارينز من صنعاء.

المصدر: انصار الله