مصادر عبرية عن جيش العدو: رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي توجه إلى واشنطن بناء لتقدير أمني محدث للوضع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 12:48

مصادر عبرية عن جيش العدو: رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي توجه إلى واشنطن بناء لتقدير أمني محدث للوضع

منذ 28 mins 11 February، 2025
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