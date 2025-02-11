لجنة طوارئ مخيم الفارعة: البنية التحتية شبه معدومة وقوات الاحتلال تواصل تفجير محال تجارية ومنازل داخل المخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 08:14

لجنة طوارئ مخيم الفارعة: البنية التحتية شبه معدومة وقوات الاحتلال تواصل تفجير محال تجارية ومنازل داخل المخيم

منذ 26 mins 11 February، 2025
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