لجنة طوارئ مخيم الفارعة: ثلث سكان مخيم الفارعة نزحوا بقوة السلاح ونقدر عددهم بنحو 3000 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 08:14

لجنة طوارئ مخيم الفارعة: ثلث سكان مخيم الفارعة نزحوا بقوة السلاح ونقدر عددهم بنحو 3000

منذ 27 mins 11 February، 2025
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