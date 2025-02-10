حركة المجاهدين الفلسطينية: عبارات ترامب و التصريحات التي يطلقها تثبت أن الولايات المتحدة مصدر الإرهاب والتهديد وعدم الاستقرار في العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 01:24

حركة المجاهدين الفلسطينية: عبارات ترامب و التصريحات التي يطلقها تثبت أن الولايات المتحدة مصدر الإرهاب والتهديد وعدم الاستقرار في العالم

منذ 58 mins 10 February، 2025
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