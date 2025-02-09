زعيتر: معادلة الجيش والشعب والمقاومة تحمي الوطن من كل التهديدات والمؤامرات

قدَّم عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب غازي زعيتر، ممثلًا الرئيس نبيه بري، التعازي، على رأس وفد من حركة “أمل”، لعوائل الشهداء من عشيرة آل جعفر، الذين قضوا في المواجهات الأخيرة مع عناصر “هيئة تحرير الشام” دفاعًا عن قراهم وأرضهم.

وأشار زعيتر إلى أن “الرئيس نبيه بري تابع، مع القائد العام للجيش العماد جوزاف عون، تطورات الأحداث على حدودنا الشمالية، وقد أوعز إلى قيادة الجيش بالرد على أي عدوان والحفاظ على سيادة حدودنا في مواجهة أي خطر أو اعتداء”.

ونقل زعيتر “تقدير الرئيس بري الكبير لعائلات وعشائر محافظة بعلبك – الهرمل، لما أبدوه من بسالة وشجاعة في الدفاع عن أرض الوطن، وبلداتهم، وأرزاقهم، وممتلكاتهم”.

وختم قائلًا: “لم يبخل أبناء منطقة بعلبك – الهرمل والبقاع في تقديم التضحيات الجسام في كل ميادين المواجهة، سواء في مواجهة العدوان الصهيوني أو في المعارك ضد الإرهاب التكفيري، فهما وجهان لعملة واحدة. وتبقى المعادلة الذهبية: الجيش، الشعب، والمقاومة، هي التي تحمي الوطن من كل التهديدات والمؤامرات التي تتربص بلبنان وشعبه شرًّا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام