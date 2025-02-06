“رويترز” عن مسؤول أميركي بارز: واشنطن لا تختار أعضاء الحكومة اللبنانية بشكل فردي لكنها تريد ضمان عدم وجود دور لحزب الله فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 19:00

“رويترز” عن مسؤول أميركي بارز: واشنطن لا تختار أعضاء الحكومة اللبنانية بشكل فردي لكنها تريد ضمان عدم وجود دور لحزب الله فيها

منذ 50 mins 6 February، 2025
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