الرئاسة الفرنسية: الرئيسان اعتبرا خلال محادثة هاتفية أن “ذلك سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين وعاملا رئيسيا لزعزعة الاستقرار في مصر والأردن” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 02:06

الرئاسة الفرنسية: الرئيسان اعتبرا خلال محادثة هاتفية أن “ذلك سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين وعاملا رئيسيا لزعزعة الاستقرار في مصر والأردن”

منذ 60 mins 6 February، 2025
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