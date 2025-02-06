وسائل اعلام اسرائيلية: انهيار مبنى ورافعة على الجنود الإسرائيليين في رفح جنوبي قطاع غزة بسبب قوة الرياح وهناك قتيل و4 مصابين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 02:06

وسائل اعلام اسرائيلية: انهيار مبنى ورافعة على الجنود الإسرائيليين في رفح جنوبي قطاع غزة بسبب قوة الرياح وهناك قتيل و4 مصابين

منذ 1 ساعة 6 February، 2025
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