“تجمع العلماء” استنكر فرض استراليا “عقوبات” على الشيخ قاسم: لن يثني المقاومة عن القيام بواجبها

استنكر “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاربعاء “استمرار العدو الصهيوني بممارسة غطرسته في لبنان على الشريط الحدودي ومد يده الأثمة إلى أبعد من ذلك، وسط صمت دولي مشبوه ومريب وتأييد أميركي”.

ودان التجمع “إعلان أستراليا فرض عقوبات على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم”، واعتبر ان “هذا الامر يثبت أنها دولة تابعة ومنصاعة لإرادة الإمبريالية العالمية، وعلى رأسها الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني”، وأكد أن “هذه القرارات لن تثني المقاومة ولا أمينها العام عن الاستمرار في أداء واجبها تجاه تحرير الأرض من رجس الاحتلال الصهيوني”.

من جهة ثانية، اعتبر التجمع ان “إعلان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن دولة قطر ستكون حاضرة بملف إعادة إعمار لبنان، هو دليل على التضامن العربي في مواجهة الأزمات”.

في سياق منفصل، استهجن التجمع “مواقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب في موضوع غزة وإعلانه أنه يسعى لإخراج أهلها منها وتهجيرهم تجاه الأردن ومصر وهذا يشمل أيضاً الضفة الغربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام