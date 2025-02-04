مراسل المنار: قوات العدو الصهيوني تعمل على مداهمة عدد من المنازل في الجزء الشرقي من بلدة يارون وسط إطلاق رشقات نارية بشكل متقطع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 17:48

مراسل المنار: قوات العدو الصهيوني تعمل على مداهمة عدد من المنازل في الجزء الشرقي من بلدة يارون وسط إطلاق رشقات نارية بشكل متقطع

منذ 1 ساعة 4 February، 2025
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