إعلام العدو: مقتل جنديين من الاحتياط جراء عملية إطلاق النار صباح اليوم عند حاجز تياسير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 16:16

إعلام العدو: مقتل جنديين من الاحتياط جراء عملية إطلاق النار صباح اليوم عند حاجز تياسير

منذ 23 mins 4 February، 2025
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