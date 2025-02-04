حزب الله: لقد شهدت شعوب العالم كل المجازر والجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني ‏بحق المدنيين الأبرياء في غزة ولبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 16:16

حزب الله: لقد شهدت شعوب العالم كل المجازر والجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني ‏بحق المدنيين الأبرياء في غزة ولبنان

منذ 2 ساعة 4 February، 2025
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