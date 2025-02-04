إذاعة الجيش الإسرائيلي: هوية منفذ عملية حاجز تياسير غير معروفة حتى اللحظة والتحقيقات مستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 11:38

إذاعة الجيش الإسرائيلي: هوية منفذ عملية حاجز تياسير غير معروفة حتى اللحظة والتحقيقات مستمرة

منذ 19 mins 4 February، 2025
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