الشيخ أبي المنى: لدور فاعل للدولة ولتشكيل حكومة إصلاح قادرة

شدد “شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز” في لبنان سامي أبي المنى على “ضرورة ان يكون للدولة ومؤسساتها الدور الفاعل والمؤثر على مختلف المستويات، بخاصة في مناطق الجنوب، لبعث الحياة من جديد في تلك المناطق التي تواجه اطماع العدو الاسرائيلي وتواكب حضور الجيش، الذي أثبت قدرة على القيام بالدور المنوط به عندما يتوفر القرار السياسي والاحتضان الشعبي”.

وتمنى الشيخ أبي المنى “نجاح العهد الجديد وتحقيق التطلعات المطلوبة، من خلال الحكومة المنتظرة التي يجب على جميع المعنيين السعي الحثيث لانطلاقتها على النحو الذي يتوافق مع حاجة اللبنانيين الى حكومة اصلاح قادرة على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة ودعم المؤسسات الامنية في تثبيت عامل الاستقرار الذي يهدده العدو بشكل مستمر”، ودعا “لتسهيل مهمة تأليف الحكومة وازالة العراقيل من امامها”.

كلام الشيخ أبي المنى جاء الاثنين خلال زيارات اليوم الثاني من جولته التفقدية التي قادته الى منطقة حاصبيا في جنوب لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام