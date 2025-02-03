معاريف: نتنياهو يلتقي وزير الدفاع الأمريكي وقادة من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل لقائه ترامب الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 00:16

معاريف: نتنياهو يلتقي وزير الدفاع الأمريكي وقادة من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل لقائه ترامب الثلاثاء

منذ 49 mins 2 February، 2025
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