هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وصل واشنطن ويلتقي الاثنين مبعوث ترامب للشرق الأوسط لبحث مفاوضات المرحلة الثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 00:16

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وصل واشنطن ويلتقي الاثنين مبعوث ترامب للشرق الأوسط لبحث مفاوضات المرحلة الثانية

منذ 51 mins 2 February، 2025
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