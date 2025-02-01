إذاعة جيش العدو : مسلحون فتحوا النار اتجاه قوة إسرائيلية بريف القنيطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 00:34

إذاعة جيش العدو : مسلحون فتحوا النار اتجاه قوة إسرائيلية بريف القنيطرة

منذ 1 ساعة 31 January، 2025
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