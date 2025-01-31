وزير خارجية مصر التقى سلام: لا يجوز لأي فريق خارجي أن يتدخّل في عملية تشكيل الحكومة

أمل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الجمعة بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان قريباً كي تستطيع بالتعاون مع الرئيس جوزاف عون التفرّغ لإعادة الإعمار وفرض الأمن والاستقرار.

وقال، بعد لقائه الرئيس المكلّف نواف سلام: “لا يجوز لأي فريق خارجي أن يتدخّل في عملية تشكيل الحكومة ونحن على ثقة بالرئيس المكلّف”.

وأضاف: “كلّنا أمل في عودة لبنان إلى التعافي وآن الأوان كي يستريح الشعب اللبناني بعد كل المعاناة”.

وختم: “حريصون على أمن لبنان واستقراره وأهمية الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب وندين استهداف المدنيين”.

وقال :”قدمت لدولة الرئيس دعوة لعقد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة التي يتولى رئاستها رئيسي وزراء البلدين الشقيقين، وان شاء الله نتطلع إلى عقدها في المستقبل القريب، بعد تشكيل الحكومة العتيدة بقيادة الرئيس سلام ، وكل المحبة وكل التقدير والتمنيات بالتوفيق، كما نقلت لدولة الرئيس المكلف أيضا حرصنا على لبنان واستقراره، وأهمية الانسحاب الكامل غير منقوص من جنوب لبنان، و إعطاء الفرصة كاملة للجيش الوطني اللبناني ليستكمل انتشاره، ونقلت أيضا ادانتنا الكاملة لاستهداف المدنيين في جنوب لبنان، وأهمية العودة الآمنة لكل اشقائنا إلى الجنوب وإلى البقاع”.

وكان الرئيس اللبناني العماد جوزف عون قد تسلم اليوم الجمعة رسالة تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نقلها له عبد العاطي تضمنت دعوة لزيارة مصر في “أقرب فرصة للتنسيق والتشاور”.

وقال السيسي في رسالته إلى عون: “أعرب لكم عن دعم مصر الكامل للبنان حكومة وشعباً وأؤكد استعداد مصر لمساندة لبنان في تخطي تبعات الحرب والدمار والمشاركة في عملية إعادة الإعمار”.

المصدر: مواقع