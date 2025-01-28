إصابات برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لبلدة يارون جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 16:26

إصابات برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لبلدة يارون جنوب لبنان

منذ 49 mins 28 January، 2025
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