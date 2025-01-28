الأزهر الشريف: نرفض كل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين

أعلن الأزهر الشريف رفضه القاطع، لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً أن غزة “أرض فلسطينية عربية وستظل كذلك”.

وفي بيان نشره على منصة “إكس”، عدَّ الأزهر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، “محاولة بائسة وظالمة لتمكين الكيان المحتل من وطنهم ومقدراتهم، واغتصاب حقوقهم، بعد فشل هذا الكيان الغاصب في سلب أرض غزة الفلسطينيَّة”.

ودعا الأزهر الشعب الفلسطيني إلى التمسك بأرضه، والتشبث بقضيته التي وصفها بـ “قضية شرفاء العالم”، والوقوف “في وجه تلك الأطماع الظالمة، وهذا الالتفاف اللاإنساني الداعم لاستباحة الصهاينة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال للصحافيين، على متن طائرة الرئاسة الأميركية أمس، إنه ينبغي لمصر والأردن استقبال المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة.

المصدر: مواقع اخبارية