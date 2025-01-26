الرئاسة اللبنانية: ننفي مزاعم إبلاغ “إسرائيل” لبنان بشأن بقائها في 5 نقاط حدودية لمدة 15 يومًا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 22:42

الرئاسة اللبنانية: ننفي مزاعم إبلاغ “إسرائيل” لبنان بشأن بقائها في 5 نقاط حدودية لمدة 15 يومًا

منذ 33 mins 26 January، 2025
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