تعلن المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم عن إقفال فروعها كافة يوم غدٍ الإثنين 27-01-2025 وتدعوكم لأوسع مشاركة في استكمال مشاهد النصر الإلهي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 18:06

تعلن المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم عن إقفال فروعها كافة يوم غدٍ الإثنين 27-01-2025 وتدعوكم لأوسع مشاركة في استكمال مشاهد النصر الإلهي

منذ 8 mins 26 January، 2025
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