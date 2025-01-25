الرئيس عون يدعو خلال اتصاله بنظيره الفرنسي إلى إلزام “إسرائيل” بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ضرورة إلزام الكيان الإسرائيلي بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب حفاظًا على الاستقرار، ووضع حد لانتهاكاته المتكررة، ولا سيما تدمير القرى المحاذية للحدود الجنوبية وتجريف الأراضي، مما يعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم.

من جهته، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجري اتصالات مكثفة للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق.

وفي سياق متصل، تابع الرئيس عون مشاوراته واتصالاته المكثفة لمواكبة الأوضاع في الجنوب، في ظل التطورات والممارسات الإسرائيلية الخطيرة.

وفي هذا الإطار، تلقى الرئيس عون اتصالًا من نظيره الفرنسي بحث خلاله التطورات في الجنوب والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد وإيجاد حلول مناسبة تضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الإجراءات الضرورية لنزع فتيل التوتر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام