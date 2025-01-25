الأمين العام للامم المتحدة يعيين وزيرة خارجية غانا السابقة “هانا سيروا تيتيه” مبعوثة للمنظمة الدولية في ليبيا خلفا للسنغالي عبدالله باتيلي الذي استقال في نيسان/ابريل الفائت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 03:36

الأمين العام للامم المتحدة يعيين وزيرة خارجية غانا السابقة “هانا سيروا تيتيه” مبعوثة للمنظمة الدولية في ليبيا خلفا للسنغالي عبدالله باتيلي الذي استقال في نيسان/ابريل الفائت

منذ 60 mins 25 January، 2025
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